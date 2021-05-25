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24-30 Mayıs Akrep haftalık burç yorumları zihniniz çok yoğun!

Bu hafta Akrep burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Akrep burcu yorumunun detayları...

24-30 Mayıs Akrep haftalık burç yorumlarının detaylarını Uygur Gür siz İnternethaber.com okurları için anlattı. İşte 24-30 Mayıs haftası Akrep burç yorumları: 24-30 Mayıs haftası Akrep burcunu neler bekliyor? Pazartesiden çarşamba sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak demek ki duygularınızı ifade ediyorsunuz, ne istediğinizi biliyorsunuz ve sosyalsiniz.

Çarşamba itibari ile Ay Yay burcuna giriş yapacak ve 26 Mayıs'ta bir Dolunay var buda sizler için duygusal sonlanmalar getirebilir. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda olacak yani zihniniz çok yoğun olacak yükselen Akrep'ler. 

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