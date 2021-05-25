24-30 Mayıs Yay haftalık burç yorumları gündeminiz para!

Yay burcunu bu hafta neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için anlattı...

24-30 Mayıs Yay burcu haftalık yorumları İnternethaber.com'da. Yay burcunu bu hafta neler bekliyor, Yay burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Yay burcu haftalık yorumları 24-30 Mayıs haftası için 26 Mayıs'taki Dolunay ve etkilerine dikkat çekiyor. Yay haftalık burç yorumları ve 26 Mayıs Dolunay'ı Yay burcu etkilerinini detayları şöyle:

Haftaya başlarken Ay Akrep burcunda demek ki zihinsel olarak zorlanabilirsiniz. Çarşamba itibari ile Ay Yay burcuna giriş yapacak ve 26 Mayıs'ta bir Yay Dolunay'ı gerçekleşecek buda sizler için duygusal sonlanmalar getirebilir. Cuma ve tüm hafta sonu Ay Oğlak burcunda olacak ve gündeminiz para yükselen Yay'lar.