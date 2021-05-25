Davutoğlu'nun prensi Taha Ün'ün Sedat Peker videosu olay

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun A takımında yer alan Taha Ün'ün Sedat Peker ile olan videosu, Peker'in iddialarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun A takımında yer alan Taha Ün'ün 2015 yılındaki düğüne davetliydi.

Sedat Peker'in suçlamaları sonrası Davutoğlu'nun prensi olarak nitelenen Taha Ün'ün yıllar önce yayınladığı bir video, sosyal medyada yeniden yayıldı. Taha Ün, videoda "Yeniden büyük Türkiye için ben de varım. Sormak istiyorum. Sayın Sedat Peker, Sedat abi sen de var mısın?" diyor. Hemen ardından görüntüye gelen Peker'den "Taha aslan kardeşim mesajını aldım" diye karşılık veriyor.