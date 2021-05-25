BIST 1.426
DOLAR 8,44
EURO 10,35
ALTIN 510,60
İNTERNETHABER TV

Hiç kimse İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek!

Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve İçişleri Bakanının yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum.” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Önce kız çocuğuna niyetlendi olmayınca talihsiz adama yöneldi Eminönü'nde korkunç anlar kamerada
Fatma Yüksel’in yoksulları aşağıladığı video! Başakşehir belediyesi açığa aldı
Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede
Meral Akşener’in sözleri mercek altına alınmalıdır!
İstanbul'da bu kadarı da pes dedirtti! Rahat tavırları şaşkına çevirdi
Oğlak 24-30 Mayıs haftalık burç yorumu kariyer konuları ön planda!
Türkiye'nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı! Savaş gemileri birer birer denize açıldı
24-30 Mayıs Yay haftalık burç yorumları gündeminiz para!
24-30 Mayıs Akrep haftalık burç yorumları zihniniz çok yoğun!
Terazi burcu haftalık yorumu 24-30 Mayıs aile konuları ön planda!
Yorumlar