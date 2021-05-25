Hiç kimse İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek!

Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli: “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve İçişleri Bakanının yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum.” dedi.