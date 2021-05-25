Fatma yüksel’in yoksulları aşağıladığı video! Başakşehir belediyesi açığa aldı

Başakşehir Belediyesi’nde, yerinde olmadığı bir esnada Sosyal İşler Müdürü’nün makam odasına giren belediye personeli Fatma Yüksel, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçti. Başakşehir Belediyesi, 'vatandaşla dalga geçti' haberine konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin iş akdini sonlandırdığını açıkladı.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir kadın personelin ihtiyaç sahibi vatandaşlarla dalga geçtiği videonun sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni tiye alan ve alıntılar yaparak "Koli koli diye ağlayanlara, alın ulan kolilerinizi" ifadeleriyle dalga geçen Fatma Yüksel isimli personelin iş akdinin feshedildiği bildirildi.

Sosyal medyada tepkilere neden olan videoda Fatma Yüksel, kahkahalar eşliğinde "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek elindeki kağıda bakıyor ve Gençliğe Hitabe metnini değiştirerek, “Ey Türk gençliği, naber?” sözleriyle dalga geçtiği görülüyor. Bu sırada kamera arkasında bir başka kişi de gülerek Yüksel'e eşlik ediyor.

''Koli, koli, koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir''

Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nün makamında oturduğu belirtilen Yüksel daha sonra konuşmasına devam ediyor ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlarla alay ediyor. İşte Fatma Yüksel isimli şahsın sosyal medyaya yansıyan videodaki konuşması: "Birinci vazifen, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışıp önce gelen paketleri almak, dünya kadar gelen paketler teker teker küfürle kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup ekip arkadaşlarına vermektir. Evet arkadaşlar, gençler, bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli, koli, koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir. İkinci vazifeniz, yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımıza teleofn açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır. Üçüncü vazifeniz sıcak yemektir. Evinde yemek yapamayan teyze ve amcalara Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan'da açlara sıcak yemek vermektir. Ey Türk istikbalinin evlatları, ey Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün fedaileri, işte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifeniz en iyi bir şekilde yerine getirmek boynunun borcudur. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi kenti vaatlerime geçeceğim. Bugün bu koltukta oturuyorum..."

Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verildi

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Fatma Yüksel isimli çalışanın işine son verildiği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, videonun yer aldığı Corluhaber.com'un haberine atıfla, "Videonun öğrenilmesi üzerine, Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla derhal harekete geçilmiş ve habere konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Yüksel'in iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verilmiştir." denildi.

"Fatma Yüksel'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" ifade edilen belediyenin açıklamasının devamında, "İçinde bulunduğu psikolojik ve ruhsal rahatsızlığından istifade etmek suretiyle çektikleri videoyu kendisinden izinsiz şekilde kullanarak halkın bir kesimini aşağılayanlarla ve bu söylemlerde bulunan personel hakkında ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.