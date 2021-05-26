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MAGAZİN

Aygün Aydın duş aldığı sırada çektiği videoyu paylaştı

Hakan Sabancı’yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın’ın şaşırtıcı paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Aygün Aydın, gittiği Bodrum tatilinden duş aldığı anlara ait bir video yayınladı. Aygün videoya, "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz ay Hakan Sabancı’yı ifşa ettiği mesajlarla gündeme gelen ve bir daha da düşmeyen Aygün Aydın, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

Aydın, kaldığı hotelde duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlarına da "Hep olduğum yerdesin, varlığından arınamıyorum" notunu düştü.

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