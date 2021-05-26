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SAĞLIK

Koronavirüsü 1 dakikada tespit ediyor! Singapur'da 'üflemeli' teste kullanım onayı

SİNGAPUR'da Ulusal Üniversitesi, Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edilebilecek şekilde geliştirilen üflemeli teste kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Singapur'da Breathonix adlı şirket, yüzde 95 oranında netlik sağlayan ve Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edebilen "üflemeli" Covid-19 tanı kiti geliştirdi. Singapur Ulusal Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, nefes testinin ülkede kullanımının onaylandığı duyuruldu. Testin, ülkedeki ilk nefes analiz sistemi olduğunun altı çizildi. Üflemeli Covid-19 testi, alkol tespitindeki üflemeli test gibi çalışıyor. Kişi test kitinin bir bölümüne üflüyor ve alınan örnek sonucu Covid-19 pozitif olup olmadığı kontrol ediliyor.

Söz konusu sistem, Haziran 2020'den Nisan 2021'e kadar 3 farklı noktada klinik denemelere tabi tutuldu. Singapur'daki denemeler Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ve Changi Havaalanında, 3. deneme Dubai'de toplam 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilirken, testin yüzde 95 oranında netlik sağladığı tespit edildi.

Üflemeli testin, Singapur ve Malezya arasındaki Tuas Kontrol Noktasına gelen yolcuları test etmek için kullanacağı belirtildi. Pozitif sonuç verenlere sürüntü testi yapılacağı, böylece test sonucunun doğrulanacağı kaydedildi.

Şu ana kadar toplam 61 bin 890 korona virüs vakasının tespit edildiği Singapur'da 32 kişi de hayatını kaybetti.

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