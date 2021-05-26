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Ümit Özdağ adliyede! İYİ Partili Buğra Kavuncu için FETÖ’cü demişti

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Bir süre Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile görüşen Özdağ, daha sonra ifade vermek için soruşturmayı yürüten terör savcılığına çıktı.

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İstanbul bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere adliye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine Kavuncu hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdağ, avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'na çıktı.

Özdağ'ın savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Olayın geçmişi

Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020'de katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında bazı iddialarda bulunmuş ve partinin genel başkanı Meral Akşener'e, "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım." diyerek uyarıda bulunduğunu belirtmişti.

Buğra Kavuncu da bir grup partiliyle birlikte 21 Ekim 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kavuncu ayrıca Twitter hesabından 27 Ekim 2020'de, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımı yapmıştı.

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