BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,34
ALTIN 518,18
SON DAKİKA
Erdoğan : Bir dönem kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların... Haberin devamı. Erdoğan : İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız... Haberin devamı. Erdoğan : Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Azerbaycan ile karşılaşacak.

Abone ol

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında milli takımda bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer vermesi bekleniyor.

Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

ÖNCEKİ HABERLER
Milli kamikaze İHA'ya anti radyasyon özelliği geliyor
ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırıya 4 yıl hapis! Suçlamaları kabul etmedi
Denizlispor'dan TFF'ye başvuru! Küme düşme kaldırılsın
BDDK'dan izin çıktı! Aydın Doğan'ın D Yatırım Bankası faaliyete geçiyor
Kapı kapı dolaşıp aşı olmak istemeyenleri ikna ettiler! "Kulaktan dolma yanlış bilgiler var"
BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi
Kim bu İYİ Partili milletvekili! Doğu Perinçek Abdullah Çatlı'yla ilgili yakası açılmadık ifşalar yaptı
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan: Aşının etkilerini 3. pikte yaşadık
Sedat Peker'in iddiaları sonrası servis haberler yayında! Hilal Kaplan yazdı
Yorumlar