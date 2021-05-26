BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,34
ALTIN 518,18
SON DAKİKA
Erdoğan : Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizdeki huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık var... Haberin devamı.
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi

Anlaşması yapılan 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

Abone ol

Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Şahin haziran ayını sonuna kadar 30 milyon, eylül ayı sonuna kadar da 90 milyon olmak üzere toplamda 120 milyon doz aşı üreterek Türkiye'ye teslim edeceklerini belirtmişti.

Koca da 15 Haziran itibarıyla 30 milyonluk dozun yarısının gün be gün ne zaman teslim edileceğinin planlandığını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kim bu İYİ Partili milletvekili! Doğu Perinçek Abdullah Çatlı'yla ilgili yakası açılmadık ifşalar yaptı
Roland Garros elemelerinde Çağla Büyükakçay ve Altuğ Çelikbilek ikinci turda
Sedat Peker'in iddiaları sonrası servis haberler yayında! Hilal Kaplan yazdı
İstanbul'da iğrenç olay! Apartman girişinde küçük kızı taciz ettiği iddia edildi
Yeni düzenleme! Emniyet personeli 10 yıl boyunca branşından ayrılamayacak
Sedat Peker FETÖ'nün suflecisi gizli servisin kuklası! Anlayın artık deyip ifşa etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Bursa'da cinnet getiren ağabey, kardeşini öldürdükten sonra intihar etti
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
Doğu Perinçek Süleyman Soylu'ya destek verdi Sedat Peker çıkışı
Yorumlar