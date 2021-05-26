Prof. Dr. Ömer Özyılmaz'dan Bakan Ziya Selçuk'a olay sözler: Beceriksiz!

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u hedef aldı. Sosyal medya paylaşımında Bakan Selçuk'u “beceriksizlikle” suçladı.

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Yükseköğretimin, Milli Eğitim Bakanlığına göre daha başarılı olduğunu savunan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, “2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunda ülkemizdeki yükseköğretim ve Milli Eğitim’deki eğitim uygulamalarına baktığımızda, bazı eksikliklerine rağmen, yükseköğretimin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yerelleşme kurumsallaşma, bir çizgi izleme ve ciddi bir çabanın ürünüdür” diye yazdı.

Prof. Özyılmaz paylaşımının devamında da “Milli Eğitim’de bu başarıyı göremiyoruz. Çünkü, M Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı” ifadelerini kullandı

Bakan Selçuk'u beceriksizlikle suçladı

Özyılmaz, Bakan Ziya Selçuk’u suçlayarak, “Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır” diye yazdı.

Yekta Saraç iddiası

Külliye’den gelen bu çıkış sonrasında, adı Kabine değişikliğinde Milli Eğitim Bakanlığı için konuşulan YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın ismi hakkındaki iddiaları da kuvvetlendi.