Bernard Arnault, Bezos'u tahtından etti! Birkaç saatliğine en zengin isim oldu

New York borsasında 13.30 sıralarında yatırımcılar Amazon hisselerine ilgi göstererek yüzde 1 artırırken Jeff Bezos, servetini 188,2 milyar dolara çıkararak birincilik koltuğunu geri aldı. Dünyanın en zenginleri listesindeki zirve yarışında ilk iki sıradaki Bernard Arnault ve Jeff Bezos birkaç saat içerisinde servetlerini 4,1 milyar dolar artırdı. Geçtiğimiz hafta Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın şirket hisselerinin düşmesiyle 3’üncü sıraya gerilemesinin ardından geçtiğimiz gün de Fransız ‘moda kralı’ Bernard Arnault, geçtiğimiz gün birkaç saatliğine de olsa dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.