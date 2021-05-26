BIST 1.412
DOLAR 8,44
EURO 10,32
ALTIN 519,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kabus 4 aydır sürüyor! Tekirdağ'da deniz salyası balık fiyatlarını da vurdu

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) 4 aydır devam etmesi nedeniyle balıklar yüksek fiyattan satılıyor.

Abone ol

Salya nedeniyle küçük tekne balıkçıları yeteri kadar avlanamıyor. Levrek, çupra ve somon tezgahlarda 60 liradan satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyası nedeniyle büyük teknelerin ardından küçük tekne balıkçılarının da avlanmakta zorlandığını söyledi.

Av olmayınca tezgahlardaki balık fiyatlarının da düşmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene deniz salyası balıkçıları mağdur etti. Tekirdağ'da yer yer kıyılarda ve açıklarda deniz salyası hala var. Bitecek gibi de durmuyor. Balıkçıların denize açılıp kıyıya balıkla dönecekleri günleri bekliyoruz. İnşallah balık olur da hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar uygun fiyata balık yer." dedi.

Balıkçı Ömer Marangoz da balığın az olmasının fiyatları artırdığına işaret etti.

Marangoz, "Bugünlerde daha çok çupra, levrek tercih ediliyor. Çupra, levrek de olmasa balıkçının hali kötü. Bize fiyatlar normal geliyor ama vatandaşa pahalı geliyor. Çünkü balıkçının masrafı fazla. İnşallah balık olur avcılık olur da herkesin yüzü güler." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 50 artan il Türkiye birincisi oldu
Erdoğan'dan 'erken seçim' mesajı: Boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran'dadır
Inter'i zafere taşıyan Conte Real Madrid yolunda
İtalya'daki teleferik kazası! 3 kişi gözaltına alındı
Düzce'de korkunç son! Çapa makinesine vücudunu kaptıran adam hayatını kaybetti
FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı
Murat Sancak: Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz
Adıyaman’da metan gazı faciası: 3 ölü
Adana'da müteahhitlerden demir ve beton üreticilerine tepki
Sivas'ta kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu öne sürülüyordu, intihara kalkıştı
Yorumlar 1 yorum