Inter'i zafere taşıyan Conte Real Madrid yolunda

Serie A şampiyonu Inter'de teknik direktör Antonio Conte görevinden ayrılıyor. Conte'nin Real Madrid'le anlaşması bekleniyor.

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Teknik direktör Antonio Conte, Inter’den ayrılıyor. Juventus’un 9 yıllık şampiyonluk serisini sonlandıran ve Milano ekibini zirveye taşıyan Conte, kulüpte yaşanan mali sorunlar nedeniyle göreve devam etmeme kararı aldı.

İtaya basınında çıkan haberlere göre Inter’in gelecek sezon yüzde 20 maaş kesintisi ve 100 milyon Euro'luk satış yapması gerekiyor. Teknik direktör Conte bu şartlarda hedeflerine ulaşamayacaklarını düşünüyor.

İddialara göre İtalyan teknik adamın ayrılma isteğini anlayışla karşılayan Inter yönetimi, adaylarını belirledi. Milano kulübü, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri ve Sinisa Mihajlovic'i gündemine aldı.

Conte’nin ismi ise Real Madrid ile anılıyor. Zinedine Zidane ile yollarını ayırmayı planlayan eflatun-beyazlıların, Conte’ye tekif götürmeye hazırlandığı belirtildi.

As gazetesinde yer alan habere göre sezon içinde de adı Real Madrid ile anılan Conte'nin bu kez teklifi kabul etmesi bekleniyor.