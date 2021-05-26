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Sivas'ta kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu öne sürülüyordu, intihara kalkıştı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, 37 gündür kayıp olan Fatma Öz (44) ile ilişkisi bulunduğu öne sürülen Bahri M. silahla intihara kalkıştı. Öz'ün kaybolmasıyla ilgili televizyon programına da katılan Bahri M., hastanede tedaviye alındı.

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Gürün ilçesinde yaşayan ve eşinden boşandığı öğrenilen Fatma Öz, 20 Nisan'da ortadan kayboldu. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Gürün ilçe merkezinde fırın işletmecisi Bahri M .(42) ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı.

Televizyon programına da konu olan Öz'ün bulunması için başlatılan çalışmalarda henüz bir ize rastlanmadı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen ve konunun ele alındığı televizyon programına da katılan fırın işletmecisi Bahri M., dün İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı.

İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Bahri M. Sivas'a sevk edilerek tedaviye alındı.

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