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Erdoğan'dan 'erken seçim' mesajı: Boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran'dadır

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim isteğine bir kez daha net bir şekilde kapıları kapadı. Erdoğan 'seçim diye boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran'dadır.' ifadelerini kullandı.

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Erken seçim konusu muhalefet partileri tarafından ısrarla gündemde tutulmaya çalışılıyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrılarını net bir dille reddetti. 

“Defalarca tekrarladık'' 

Seçimlerin erken yapılmasını isteyenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." dedi.

“Boğuna uğraşmayın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür." diye de ekledi.

"Türkiye’de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin, siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii, dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp 'seçimle veya seçimsiz iktidar' sözü edenleri de unutmamak gerekiyor."

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