Gram altın yılın zirvesini gördü! İslam Memiş'ten 519 lirayı gören altın için bomba açıklama

Altın yatırımcıları dikkat! Altının ons fiyatı son altı ayın zirvesine yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu ve gram altında yükselişin devam edeceğini belirtti.

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Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın şu sıralar 517 liradan işlem görürken çeyrek altın da 851 liradan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların daha da yükseleceğini belirtti. " Gram altın TL fiyatı bugün yükseldi bu yılın zirve seviyesi öngörüm bu zirvenin bitmediğine dair. Gram altında haziranda yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:

Yılın son çeyreğine dikkat!

Altın dünya çapında yatırımcılar çapında talep görmeye devam ediyor. Enflasyonun olduğu her yerde altın değer kazanır. Özellikle ons altın tarafında haziran ayında yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. 1960 dolar seviyesini takip edeceğiz. Bu test edildiği andan itibaren FED'in politikalarına bakacağız. FED faizleri ötelerse altının ons fiyatı geçen yıl olduğu gibi 2000 dolar seviyesinde yükselişlerine devam edebilir. Yılın son çeyreğine dikkat etmek gerekir. FED faiz artırım söylemlerini başlatırsa ve 2022 yılının ilk çeyreğini ifade ederse ons tarafında bir gerileme görülebilir.

"Zirve bitmedi altında yükseliş devam edecek"

Gram altında yükselişler kaçınılmaz oluyor. Gram altın TL fiyatı bugün yükseldi bu yılın zirve seviyesi öngörüm bu zirvenin bitmediğine dair. Gram altında haziranda yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum.

Elinde TL bulunanlar altın almalı mı?

Elinde TL bulunan yatırımcılar da var altın almayı geciktirmiş olanlar...Şuan beklemek gerekiyor. Tepki düşüşlerini beklemek mantıklı karar olur. 500 lira altına sarkmalar alımda fırsat olabilir.