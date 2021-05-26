Meral Akşener'den Erdoğan'ın 'bunlar iyi günler' sözüne yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında İYİ Parti'nin Rize programında yaşananlara dair söylediklerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, ''İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayıp paylaşan Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz." dedi.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde;

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, kendisini Netanyahu benzetmesi sonrası Rize'de tepkiyle karşılaşan Akşener'e "Gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler.. Bunlar iyi günler." demişti.