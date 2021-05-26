Kayseri'de 'erkek adama hesap sorulmaz' deyip eşine yumruk atan kocaya para cezası

KAYSERİ'de, ‘Neden geç geldin?’ diye soran eşi E.D.'ye (29), 'erkek adama hesap sorulmaz' dedikten sonra yumruk atan Ahmet D., (32), 3 bin TL cezaya çarptırıldı.

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Melikgazi ilçesinde 2 Şubat günü E.D., geç saatte gelen eşi Ahmet D.’ye neden geç kaldığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet D., E.D.'nin koluna yumruk attı. Kolu moraran E.D.’nin şikayeti üzerine Ahmet D. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada E.D. ile sanık Ahmet D. hazır bulundu.

"Erkek adama hesap sorulmaz" yanıtı vermiş

Şikayetçi olmadığını belirten E.D., "Eşim eve geç gelmişti. 'Neden geç geldin?' diye sorunca, 'Erkek adama hesap sorulmaz' dedi. Ardından kolumu morarttı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

"En ufak temasım olmadı"

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ahmet D. ise, "En ufak bir temasım olmadı. Kesinlikle darbetmedim. Suçsuzum" dedi.

Hakim, sanık Ahmet D.'yi, 'Basit yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.