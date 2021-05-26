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Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan twiti birilerine kapak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık desteğini ilan etmesinin ardından Süleyman Soylu'dan 'emrindeyiz' twiti geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in videoları ile hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti grubundan tam destek verdi. Sedat Peker'in ifşalarının 'Türkiye'yi hedef aldığını' belirten Erdoğan, 'Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye' diyerek oynanan oyunun altını adını koydu. 

Bu açıklamaları parti grubunda dinleyen Süleyman Soylu, twitterdan şunları yazdı: 

-Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...

ERDOĞAN SOYLU İÇİN NE DEDİ?

-Ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye.

-Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. -Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir.

-Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

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