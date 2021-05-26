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İzmir'de alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli aranıyor

İZMİR'de marketten alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kamerasına yakalandı. Mağdur kadının ve eşinin şikayeti üzerine, şüphelinin bulunması için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı.

Çektiği fotoğrafa baktı
Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı. Öte yandan meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

Kadın ve eşi şikayetçi oldu
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.A.ve eşi Y.A., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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