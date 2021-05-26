Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a: Serdar Tatlı MHK'sine el çektirmezseniz...

Ahmet Çakar, ''Öncelikle Fenerbahçe kulübü Başkanı sayın Ali Koç beye sesleniyorum. Eğer geride bıraktığımız sezon ligin dibine dinamit koyan Serdar tatlı MHK'sine görevden el çektirmezseniz, sakın önümüzdeki sezon hakem falan demeyin. Ayrıca biz Fenerbahçeyiz de demeyin....'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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FIFA eski hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslendi.

Ahmet Çakar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Öncelikle Fenerbahçe kulübü Başkanı sayın Ali Koç beye sesleniyorum. Eğer geride bıkatığumız sezon ligin dbine dinamit koyan Serdar tatlı Mhk sına görevden el çektirmezseniz, sakın önümüzdeki sezon hakem falan demeyin. Ayrıca biz Fenerbahçeyiz de demeyin....''

''Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı''

Ahmet Çakar, daha önce de şu paylaşımı yapmıştı; ''Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun!!!''