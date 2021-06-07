PKK'nın kalleş saldırısı sonrası Mesud Barzani'den PKK'ya intikam yemini!

Önceki gün terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonrası ölen peşmergeler için intikam yemini eden Mesud Barzani, "Peşmergeleri şehit edenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

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Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrası ölen peşmergelerin aileleri ile görüştü.

Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ölen peşmergelerin ailelerine, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum” diyen Barzani, “Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören yaralı peşmergeleri de arayan Barzani, acil şifa diledi.

Ne olmuştu?

Duhok’un Amedi ilçesi Metina Dağı bölgesine giden peşmerge mayın temizleme timini taşıyan konvoy PKK’lıların pususuna düşmüştü. Saldırıda 5 peşmerge hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.