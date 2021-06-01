Putin'i çıldırtan dev NATO tatbikatı başladı... Komuta Türk askerinde!
15 fazla NATO üyesi ülkenin yer aldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı başladı. Rusya'nın son dönemdeki uyarılarına rağmen başlayan dev tabikatın komutası Türk askerinde.. Öte yandan savaş gemilerini Karadeniz'de tutan Rusya ise eşi benzeri görülmemiş bir adım atıyor. İşte tüm detaylar...
Rusya ile batı arasındaki gerilim tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Gerilim Rusya'dan peş peşe gelen açıklamalar ile gitgide tırmanırken, NATO bu yılın en büyük tatbikatını düzenliyor.
Tatbikatı 'gözdağı' olarak gören Rusya'nın bu iddialarına rağmen yetkililer 'Tatbikat Rusya'ya yanıt amacını taşımıyor, 2 yıldır planlanıyor' açıklamasında bulundu.
Steadfast Defender 2021, NATO anlaşmasının 5’inci maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin iş birliği ve koordinasyonu ile muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratle hazırlık kapasitesini test etmeye yönelik gerçekleştiriliyor.
Komuta Türk askerinde
Türkiye, 1 Ocak 2021 itibarıyla 1 yıl süreyle NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen 3. Kolordu Komutanlığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti rolünü üstlenen 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri ile tatbikata güçlü katılım gösteriyor.