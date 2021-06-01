Putin'i çıldırtan dev NATO tatbikatı başladı... Komuta Türk askerinde!

Steadfast Defender 2021, NATO anlaşmasının 5’inci maddesi gereği kolektif savunma için müttefik ülkelerle müşterek eğitim icra etmeye, birliklerin iş birliği ve koordinasyonu ile muhabere yetenekleri de olmak üzere harbe süratle hazırlık kapasitesini test etmeye yönelik gerçekleştiriliyor.