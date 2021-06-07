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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cahit Zarifoğlu ile Abdurrahim Karakoç'u ölüm yıl dönümlerinde andı.

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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cahit Zarifoğlu'nun "Bir ömür boyu koşarsın, yetiştiğin sadece nasibindir", Abdurrahim Karakoç'un ise "Gölgesinde otur amma yaprak senden incinmesin" dizelerini paylaştı.

Fuat Oktay, "Edebiyatımızın, fikir ve gönül dünyamızın iki önemli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

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