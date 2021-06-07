Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti'den dikkat çeken açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının Meclis’te araştırılması talebine ilişkin olarak, "Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması" önerisinin sorulması üzerine Turan, "Meclis, kendi gündemine hakim olan, ne yaptığını bilen, milletin beklentilerini yasal zemin içerisinde değerlendiren çok önemli bir kurum. Biz, Meclisimizi, mafya liderlerinin, Twitter köşelerinin, kahvehane ağzının gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri bizim derdimiz, tüm merakları bizim merakımız. Yanlış yapan, hatalı davranan, hele ki bizim partimizde varsa, bunu ayıklamak, temizlemek bizim görevimiz. AK Partinin hatası varsa, bireysel olarak, bunun gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız. Ama Meclisimizi, devletimizin kurumlarını sadece bir adamın konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muhalefet, mafya babası iddiasındaki kişinin argümanlarını alıp taşımak değildir. Muhalefet, dedikodunun, iftiranın, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir." yanıtını verdi.

"FETÖ söyledi, bunlar izletti, şimdi de Sedat Peker söylesin, onlar izletsin"

CHP Grup Toplantısında sahte tapelerin sergilendiğini ifade eden Turan, "Ana muhalefet partisinin, iktidara en yakın partinin düştüğü hal, FETÖ'nün sözcülüğüydü. Şimdi de geldikleri yer, bir mafya babası diye adlandırılan kişinin kasetlerinden başka gündemi olmaması vahim tabloyu ortaya koyuyor. Siz, muhalefet olsanız, siyasetin hakkını verseniz bu hale düşmezsiniz." yorumunu yaptı.

Yarın CHP'nin TBMM'de grup toplantısı olduğuna işaret eden Turan, "Utanmasınlar, alışık nasıl olsa. Yarın da Sedat Peker'in kasetini izletsinler, kendi gruplarında. Bunu yapmadılar mı? FETÖ söyledi, bunlar izletti. Şimdi de Sedat Peker söylesin, onlar izletsin. Ama 75 yıldan beri oylarının neden artmadığını sorarsanız, en büyük gerekçe işte budur. Toplumun dertleri değil, dedikodunun merkezi olmaları." ifadelerini kullandı.

Savcıların konuya ilişkin gereğini yaptığını belirten Turan, "Biz, Meclisimizi planlanmış, kurgulanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz." dedi.

Bir yanlışın kapatılmasını isteyen insanlar olmadıklarını vurgulayan Turan, Meclis'i, yanlış politikalara alet etmeyeceklerini söyledi.

"Mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır"

Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediğinin de önemli olduğunun altını çizen Turan, "İlgili kişi nerede konuşuyor? Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin içerisinde bir otelde konuşuyor. Otel değiştiriyor, güvenlik gerekçesiyle. Değiştirdiği tüm oteller aynı patronun otelleri. Onun için diyorum; Ne söylediğinden öte nerede söylediği kıymetlidir. Biz, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhalefetle ihanet arasında çok ince bir çizgi var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Sedat Peker'in yaptığı mitinglerin sorulması üzerine 2015 yılında düzenlediği basın toplantısında, "Bizim genel prensibimiz bellidir. Kişiler kim olursa olsun, birtakım organizasyonlar varsa bunlara karşı çıkarız. Bunların AK Parti ile hiçbir ilgisi yok." dediğini anlatan Turan, AK Partinin 2015 yılında Sedat Peker'in adımlarına resmi olarak "hayır" dediğini söyledi.

"O yıllarda Sedat Peker'in söylemiş olduğu önemli siyasi argümanlara hiç haber değeri vermeyen basının bugün çok kıymetli muteber adammış gibi yaklaşmasını doğru bulmuyorum" diyen Turan, Sedat Peker'in bir kaç yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Eğer ben mafyaysam, parti yöneticilerinize, vekillerinize sormanız gerekmez mi, bir mafyaya neden ziyarete geldiniz?" diye sorduğunu hatırlattı.

Sedat Peker'in Gürsel Tekin açıklamasını basın görmedi

Turan, Gürsel Tekin'e "oğlunu bana gönderdin" dediğinde, bunu görmeyen basının, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile ilgili iddiaları vazgeçilmez hale getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Sedat Peker'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Benimle kulaktan kulağa ne konuştun?" diye sorduğunu anımsatan Turan, "Niye bunu haber yapmadınız? Bu, o zaman muteber değildi, şimdi muteber. Bu samimiyetsizliktir. Bir mafya babasının dün de yaptığı iş, yanlışsa yanlış demek lazım, bugün de söylemek lazım. Eğer biz, her söyleneni soru önergesi yapacaksak, komisyon kuracaksak o zaman bunlara niye kurmuyoruz? Gürsel Tekin'e, Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarına ilişkin niye komisyon kurmadık?" diye sordu.

Yunan profesörün "ABD Erdoğan'ı devirip Meral Akşener'i getirecekti" iddiası

Bir Yunan Profesörün "ABD Erdoğan'ı devirip Meral Akşener'i getirecekti" iddiasına işaret eden Turan, "Hadi araştıralım o zaman. Meclisin gündemi, dedikoduların, iddiaların siyasi hesapların konusu olmaması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerin son temsilcisi olduğunu dile getiren Turan, "Muhalefetle ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Siyasi kavga, polemik yapılır. Ama bir mafya liderinin Meclisi, tüm basını esir almasını isyan ederek karşılıyorum." dedi.

"Kimin elinde bilgi belge varsa savcılarla paylaşmalı"

Bülent Turan, İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun dile getirdiği "Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasıyla ilgili de “Hukukun gereği neyse yapmak lazım 10 bin dolar ya da başka bir şey elde ne varsa ortaya konulmalı, AK Parti denilmedi, vekil denilmedi, siyasetçi denildi, benzer ithamlar bizi yoran, Meclis’i yoran ithamlardır. Kimin elinde bilgi belge varsa savcılarla paylaşmalı. Meclis bu tür gündemden kurtulmalı” dedi.

"Sarıgül'ün iddiasını araştıralım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaç ay önce "erken seçim gündeminin bu ülkeye faydası yok" dediğini anlatan Turan, "Bir anda ne oldu da seçim istemeye başladı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de resmi seçim sonuçları açıklanmadan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ettiğini hatırlatan Turan, "Kılıçdaroğlu, Biden'ın 'Türkiye'de AK Parti'yi iktidardan indireceğiz' demesinin aparatı oldu. Seçime 'hayır' diyenler, bugün Biden ağzıyla konuşmaya başladılar. Seçime 'hayır' diyenler, bugün Macron ağzıyla konuşmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül'ün "ABD, hangi muhalefet partisine para gönderiyor?" iddiasına ilişkin Turan, "Hadi bunu araştıralım." önerisinde bulundu. Turan, Türkiye'nin bu polemiklere rağmen, sorunları aşarak büyümeye devam edeceğini dile getirdi.