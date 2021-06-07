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Veyis Ateş'ten Sedat Peker'in iddiaları sonrası ilk açıklama

Veyis Ateş'ten Sedat Peker'in iddiaları sonrası ilk açıklama

Sedat Peker'in iddiaları sonrası gözler üzerine çevrilen Veyis Ateş Habertürk ekranına çıkmadı. Yıllık izne ayrıldığı söylenen Veyis Ateş kısa bir açıklama yayınladı.

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Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kaldığını söylediği Veyis Ateş'in Habertürk yayınına çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu.

Sedat Peker'in son videosundaki iddialar sonrasında Veyis Ateş, Habertürk ekranlarından çekilmeyi tercih etti. Habertürk'teki akşam haberlerini onun yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Ceren Bektaş Atuk, programın açılışında Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığı duyurdu. 

Veyis Ateş konuştu

Veyis Ateş yaşananlarla ilgili kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:
-"Bugün (ekranda) olmayacağım. Sonrasında da kamuoyu açıklaması yapacağım.
-(Ekrana çıkmama kararının) Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı".

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