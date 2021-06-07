Vatandaşlar ABD yerine Rusya ile iş birliği yapılmasını istiyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk dış politikasında ABD-Rusya ile stratejik ortaklık konulu bir araştırma yayınladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında 2100 kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 78,9'u ABD yerine Rusya ile iş birliği yapılmasını istiyor.

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Türk dış politikasında ABD-Rusya ile stratejik ortaklık konulu bir araştırma yayınlayan Areda Survey'in araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 35.5'i ABD’yi güvenilmez bulurken yüzde 18.3'ü ise ABD'yi stratejik ortak olarak değerlendirdi.

Araştırmada yer alan, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 58.2'si 'stratejik ortaklık vardır' dedi. Aynı soruya verilen diğer cevaplar ise yüzde 10.5 'işbirliği vardır', yüzde 6.5 'yakın işbirliği vardır', yüzde 4.5 'ne işbirliği ne sorun vardır', yüzde 9 'sorunlar vardır', yüzde 11.4 'düşmancadır' şeklinde oldu.

ABD'ye güvenmiyoruz

ABD ile Türkiye ilişkilerinin incelendiği, "Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ABD'yi Türkiye ile olan ilişkileri açısından en iyi tarif eder?" şeklinde yer alan soruya Türk halkının yüzde 35.5'i 'güvenilmez' dedi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 32.8'i 'sömürgeci ülkedir' derken katılımcıların diğer cevapları ise yüzde 18.3 'stratejik ortaktır', yüzde 12,4 'düşman ülkedir', yüzde 1 'dost ve müttefik ülkedir' şeklinde oldu.

Araştırmada katılımcılara ayrıca, "Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken Rusya ile iş birliği yapmalı mıdır?" şeklinde yöneltilen soruya yüzde 64.1 oranında 'evet' cevabı verildi. İlgili soruya 'hayır' diyenlerin oranı ise yüzde 35.9 oldu. Araştırmada katılımcılara yöneltilen, "Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken ABD ile iş birliği yapmalı mıdır?" sorusuna vatandaşların yüzde 73.2'si 'hayır' dedi. Aynı soruya 'evet' cevabı verenlerin oranı ise yüzde 27.8'de kaldı.

Kritik tercih Rusya'dan yana

"ABD ile Rusya arasında tercih yapacak olsanız Türkiye'nin hangi ülke ile ilişkilerini daha fazla geliştirmesini istersiniz?" şeklinde yöneltilen soruya yüzde 78.9 ile Rusya yanıtı verilirken ABD tercihi yüzde 21.1 oldu.