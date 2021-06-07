BIST 1.447
DOLAR 8,62
EURO 10,51
ALTIN 525,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta toplu balık ölümleri

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin ediyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar, su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Abone ol

Türkiye'nin en uzun nehri olan bin 355 kilometre uzunluktaki Kızılırmak'ta yaklaşık bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanıyor.

Irmağın Sivas Merkeze bağlı Damlacık köyü yakınından geçen bölümünde gerçekleşen ölümler, çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.

Meydana gelen ölümlerde balıkların nehirde bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlemlendi.

Çok sayıda balığın telef olduğunu belirten Mert Varol, "Şu an Sivas Damlacık köyü yakınlarında bulunuyoruz ve Kızılırmak'ın bu bölümünde balıklar telef olmuş, kıyıya vurmuş. Sebebini bilmiyoruz ama baya ölü balık var ve pis bir koku geliyor ırmaktan. Yetkililerden bu pis koku ve balık ölümleriyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz. Balıklar gerçekten çok kötü durumda telef olmuşlar, pis koku yayıyorlar ve pis bir görüntü oluşturuyorlar buraya gelen vatandaşlar için. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk şimdi de NFT piyasasının kripto parasını yükseltti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yunan basını Türk SİHA'larını ucuz ve ölümcül olarak nitelendirildi
Vatandaşlar ABD yerine Rusya ile iş birliği yapılmasını istiyor
Veyis Ateş'ten Sedat Peker'in iddiaları sonrası ilk açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı
11 NATO ülkesine anket! Türkiye hakkında çarpıcı sonuçlar
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy sahilini deniz salyası kapladı
Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti'den dikkat çeken açıklama
Yorumlar 6 yorum