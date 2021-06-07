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Türkiye 7 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 7 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 218 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, can kaybı 48 bin 255, oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 218 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 495 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 91 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye çıktı.

Toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255, ağır hasta sayısı 1060 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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