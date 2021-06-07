Elon Musk şimdi de NFT piyasasının kripto parasını yükseltti

Milyarder iş adamı Elon Musk, kripto para piyasalarına yönelik hamlelerine devam ediyor. Milyonlarca kişiyi mağdur ya da zengin edebilecek açıklamalarda bulunan Musk, şimdi de NFT piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti.

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Attığı her mesajın hareketliliğe sebep olması nedeniyle kripto paralarla ilgilenenler milyarder iş adamı Elon Musk'ın sıkı takipçisi durumuna geldi. Kripto para piyasasını sürekli speküle eden Musk, yeni bir paylaşımla piyasaların karışmasına neden oldu.

Musk, son attığı mesajlar arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle paylaşım yaptı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin'in piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.