Yunan basını Türk SİHA'larını ucuz ve ölümcül olarak nitelendirildi

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da başarıyla kullanılan Türk SİHA'ları dünya gündeminde konuşulmaya ve birçok ülkeye endişe vermeye devam ediyor. SİHA'larımız son olarak Yunan basınında 'ucuz ve ölümcül' olarak nitelendirildi.

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Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin, "Türkiye'nin sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yayımlandı.

National Herald'ın haberinde Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" ifadesine yer verildi.

Tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek insansız araçlar için 'ucuz ve ölümcül' tanımlaması yapıldı.

Bayraktar TB2'nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde, "Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var" denildi.