AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik Marmara'da müsilaj problemiyle ilgili, "Biyolojik Arıtma Tesisleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu, Temel Atmama töreni düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunu görmüş olduk. Plan hemen devreye girdi. 3 yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.

Abone ol

HDP'ye kapatma davası ile ilgili olarak da konuşan Ömer Çelik, 'Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Toplantısı sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu;

''Marmara Denizi ile ilgili ortaya çıkan müsilaj konusu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız çalıştay düzenledi. Hepimiz bu konuyla yakından ilgiliyiz. Son derece tedirgin edici bir tablo. Eylem planı her açıdan güçlü bir şekilde takip edilecek ve gerekleri yerine getirilecek.

3 yılda tamamlanacak bir eylem planı

Deniz salyası sorununun kendi kaderimiz olan tabiatı bütün bu tehlikelerden korumak için ciddi bir uyarı olarak ele alınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biyolojik arıtma tesisi yapmanın ne kadar önemli olduğu, temel atmama töreni düzenlenmesinin ne kadar yanlış bir iş olduğu ortaya çıktı. 3 yılda tamamlanacak bir eylem planıdır.

Arkadaşlarımız Meclis'te de takip edecekler. Önergeler verilecek. Gündemimizde kalmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çerçeve bundan sonra partimiz için talimattır. Millet Bahçeleri projelerini çok yakından takip ediyoruz. Çevre siyaseti en önemli başlıklarımızdan birini oluşturuyor. Atık Getirme Merkezleri de hayata geçmiş oldu. 46 ilimizde 80 millet bahçesi de şu anda yapım aşamasındadır. Yaptığımız en önemli işlerden biri doğal gazın yaygınlaştırılmasıdır. Geniş kapsamlı ağaçlandırma faaliyetleri sürdürülüyor.

Doğal gaz müjdesi

Karadeniz'de ortaya çıkan doğal gaz müjdesi Türkiye'nin enerji tedarikinde oyun değiştirici aktör olarak yükselişini ortaya koydu. Deniz tabanında doğal gaz üretim tesisleri kurulacak, karada işleyip kullanıma hazır hale getirilecek tesisler kurulacak.

Türkiye bu tarihi keşfi gerçekleştirirken bile siyasetçi sıfatı taşıyan birinin rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Allah herkese Türkiye'nin başarıları ile sevinmeyi nasip etsin. Bunun bir nasip meselesi olduğu da görülüyor. İnşallah bu başarılar daha çok artacak, milletimizin geleceği daha da güçlenecek.

Pençe Şimşek ve Pençe Kartal operasyonları ile Eren operasyonları güçlü bir şekilde sürüyor. Biz bütün mücadeleyi kendi milli güvenliğimiz için gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en meşru mücadelesini veriyoruz. Asker, polis görevlilerimize , jandarmamıza saldırdığı gibi vatandaşlarımıza saldırıyor. Maalesef karşımızda içerde çok güçlü, içerde bunun tercümanları olan psikolojik harp unsurları çıkıyor. Montajlı fotoğraflarla Türkiye'nin sivillere karşı eylemi var gibisinden bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunu yapanlar Türkiye ile Irak arasındaki ilişkinin bozulmasını arzulayanlardır.

Mülteci konusu insanlığın gündemini oluşturmaya devam ediyor. En son Yunanistan'da mültecileri caydırmak için yüksek ses çıkaran bariyerler gündeme alındı. Yunanistan sınırlarına mülteci gelmesin diye yapıyor. Ses bombaları insanların sağlığı üzerinde etki bırakan bir çeşit silah.

Benzer şekilde kötü bir eylem Danimarka'dan geldi. Sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke sınırları dışına çıkarabilecekleri bir yasa çıkardı. AB'den yapılan açıklama Avrupa değerlerine uygun mücadele verilmelidir.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan sınırlarına mülteci gelmesin diye yapıyor. Ses bombaları insanların sağlığı üzerinde etki bırakan bir çeşit silah.

Benzer şekilde kötü bir eylem Danimarka'dan geldi. Sığınmacıların başvurularını değerlendirirken onları ülke sınırları dışına çıkarabilecekleri bir yasa çıkardı. AB'den yapılan açıklama Avrupa değerlerine uygun mücadele verilmelidir.

İhlaller karşısında hiç bir iş yapılmıyor. Avrupa demokrasileri Akdeniz'e gömülüyor.

Ahmet Şık'ın 'katil devlet' sözleri

Milletvekili sıfatı taşıyan birinin devlet katildir demesi, biz bu üslubu nereden biliyoruz. Silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üslup. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? Böylesi bir iki yüzlülük kabule dilebilir bir şey değil.

Bir devlete katil demek o devletin millet tarafından verilmiş meşruiyetine saldırıdır. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir.

Zaten hakkında soruşturma açılmış. Eğer doğruysa buna tepki verilmiyor muhalefetten dediniz, muhalefetten bazılarının da arkadaşımızdır diye sahiplenmesidir.

HDP iddianamesi



Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç.

Güney beldesi seçimi

Belde seçimi ortada seçim olmadığı için seçimin olmasıyla öne çıktı. Bir aday cumhur ittifakının adayı olarak girdi. Biz bu meselenin bazı partiler tarafından neden büyütüldüğünü merakla izledik.

Biz bu beldede seçimi kazanacağız, oradan da iktidara yürüyeceğiz politikası yapanların aldığı oy ortada. Hala niye erken seçim istiyorsunuz diye. Seçimler zamanında yapılacak.

Hiçbir devlet buna tahammül etmez

Tüm dünyanın kınadığı İsrail zulmü her yerde kınanıyor. Türkiye devletini benzeştirmek olabilecek en gayri ahlaki yaklaşımlardan bir tanesidir.

Parti yönetimlerinin bunu değerlendirmesi lazım. bir vekiliniz çıkıp da Türkiye cumhuriyeti seri katil diyen birine sahip çıktığında ne diyeceksiniz.

Milletin meşruiyet verdiği kurumlara bu şekilde saldıracaksınız, o kurumlarda da görev yapacaksınız. Hiçbir devlet buna tahammül etmez.

Gitsin o Filistinli çocukların annelerine babalarına sorsun. Onların yanında Türkiye ile böyle sözler söylesin. Bu sözleri reddedeceklerdir. Utanmadan böyle bir söz söylenebilir mi?

Terör örgütlerinden duymadığımız lafları duyuyoruz

En şiddetli biçimde lanet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru bir devlettir. Kurtuluş savaşından bugüne ölümden kaçanların sığındığı bir devlettir. Lafın nereye gittiğine dikkat etsinler. Muhalefet eleştiri yapacak. Eleştiri başka bir şey, sistematik düşmanlık başka bir şey. Terör örgütlerinden duymadığımız lafları bunlardan duyuyoruz.''