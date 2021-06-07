TFF ile yapılan toplantı sonrası flaş yabancı sınırı açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri ile TFF arasındaki, yabancı sınırı, küme düşme statüsü, yayıncı kuruluşun ödeme problemleri ve harcama limitleri ile ilgili görüşme yapılan toplantı sona erdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantının ardından konuştu.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."

"Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz."

"Transfer sezonu başlamadan tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz."

"beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli. "beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli."

"Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz."