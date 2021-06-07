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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe'yi 93-66 yenen Anadolu Efes seride 3-0 öne geçti ve sezonu şampiyon tamamladı.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 93-66 yendi ve şampiyon oldu. Seriyi 3-0'a getiren Anadolu Efes böylece mutlu sona ulaştı.

Efes, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazanmıştı

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Geçen sezon lig tamamlanamazken 2018-19 sezonunda yine Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Anadolu Efes böylece 15. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes daha önce 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

Ergin Ataman: Ligde sadece 1 yenilgimiz var

Anadolu Efes başantrehnörü Ergin Ataman, sezonu değerlendirdi.

"THY Avrupa Ligi'ni kupayla bitirmiştik orada görevi tamamladık. Ligde de sadece 1 maç kaybettik. Fenerbahçe gibi bir takımı 3-0'la geçtik. Normal sezonda 30 maçın 29'unu kazanmıştık. Play-oflarda da yenilmedik. Ligde sadece Afyon Belediyespor'a kaybettik."

Larkin oyuna devam edemedi!

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes Larkin şoku yaşadı.

Yıldız basketbolcu ilk periyotta belinden sakatlandı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

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