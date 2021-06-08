BIST 1.447
DOLAR 8,62
EURO 10,51
ALTIN 525,53
HABER /  SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Erdoğan, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da feci olay! Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim
ABD'de 18 yıl sonra alzaymır ilacına onay verildi
ABD'den Erdoğan ile Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e teklif götürdü
Sedat Peker'in tehdit ettiği Cem Küçük'ten hodri meydan
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyonu aştı
Ahmet Şık'a CHP'li isimden skandal destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünyada gündem oldu
Yorumlar