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Adana'da feci olay! Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da feci olay! Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ADANA'da son gelen haber korkunç... Yüreğir ilçesinde kuzeniyle oynadığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuzeniyle oynayan İbrahim Akkurt (7), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Akıntıya sürüklenen Akkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Bu arada çocuğun düştüğü yerden 6 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santralinin çalışanları, suda bir ceset olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin Akkurt'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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