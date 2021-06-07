ABD'de 18 yıl sonra alzaymır ilacına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez alzaymır tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca onay verdi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan yazılı açıklamaya göre; deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen 'aducanumab' isimli alzaymır ilacının erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, alzaymırın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor.

Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.