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ABD'de 18 yıl sonra alzaymır ilacına onay verildi

ABD'de 18 yıl sonra alzaymır ilacına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez alzaymır tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca onay verdi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan yazılı açıklamaya göre; deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen 'aducanumab' isimli alzaymır ilacının erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, alzaymırın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor.

Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir alzaymır ilacının kullanımını onaylamış oldu.

Öte yandan; söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları, geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

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