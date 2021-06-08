BIST 1.448
DOLAR 8,61
EURO 10,50
ALTIN 523,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Çığlık çığlığa bağırınca...

Zonguldak'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Çığlık çığlığa bağırınca...

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde O.D.'nin eşi, evlerinde kocasıyla alkol alan arkadaşı G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğu iddia edince ortalık karıştı. Evden kaçıp yoldan geçen bir araca binerek uzaklaşan G.İ.'yi kovalayan O.D. ve arkadaşı Y.D., durdurdukları araca taş ve sopalarla zarar verdi.

Abone ol

Zonguldak'ta Y.D. ve G.İ., arkadaşları O.D.'nin evinde buluşarak birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra O.D.'nin ismi öğrenilemeyen eşi, G.İ.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek evde çığlık attı.

Tepkiler üzerine evden kaçan G.İ., yoldan geçen bir araca "Beni kovalıyorlar ağabey. Kurtar beni" diyerek bindi. O.D. ve Y.D., kendi araçlarıyla takip ettikleri otomobili durdurdu. G.İ., yaşanan tartışma sırasında araçtan inerek yaya olarak kaçtı. O.D. ve Y.D. ise taş ve sopalarla araca zarar vererek camlarını kırdı.

Sesler üzerine dışarı çıkan mahalleli ise polise haber verdi. O.D. ve Y.D. ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.İ., Y.D. ve O.D.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Otomobil sürücüsü E.A. ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kanada'da Müslüman aileye korkunç saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da aracını çalışır halde bırakıp kayboldu! Market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Bartın'da ters şeride giren cip jandarma aracıyla çarpıştı: 2'si asker 4 yaralı
Adana'da feci olay! Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim
Yunanistan, Türkiye'yi güvenli ülke kategorisine aldı! Sebep çok başka çıktı
ABD'de 18 yıl sonra alzaymır ilacına onay verildi
ABD'den Erdoğan ile Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Yorumlar