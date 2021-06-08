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Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı kopan parmağı aradılar

Demirören Haber Ajansı
Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı kopan parmağı aradılar

BOLU'da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun ise yere düşmesi sonucu omzu çıktı. 

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Olay saat 22.00 sıralarında, Küçükberk Mahallesi 6. Cadde’de meydana geldi. Yan yana olan müstakil evlerde oturan komşular Burak Sokulluoğlu ile Ergün Baştürk geçen cumartesi günü akşam saatlerinde aralarındaki sorunlar nedeniyle tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce, diğer komşuların araya girmesi ve ihbar ile gelen polisin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi. Bu gece yeniden karşılaşan Burak Sokulluoğlu ve Ergün Baştürk yeniden tartışmaya başladı. Ergün Baştürk yanında bulunan kardeşi Ersin Baştürk ile birlikte, iddiaya göre Burak Sokulluoğlu'na bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Sokulluoğlu evine girip pompalı tüfek alarak dışarı çıkıp ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler hafif yaralandı. Kavgaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darbedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yere düşünce omzu yerinden çıktı.

Kopan parmağı aradılar

Kavga sırasında Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı. Kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri, sinir krizi geçirenleri sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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