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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siber Vatan egemenlik hakkımızdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siber Vatan egemenlik hakkımızdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "AB söz konusu olunca 'terör içeriklerinin kaldırılması' demokratik ama 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' söz konusu olunca baskıcılık öyle mi? Siber Vatan egemenlik hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun, Avrupa Birliği'nde (AB) internet üzerindeki terör içerikli paylaşımların 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesini değerlendirdi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemeye göre, üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içeriklerinin tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacağını ifade etti.

İçeriğin kaldırılmaması durumunda ise söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacağını belirten Altun, şunları kaydetti:

'Siber Vatan egemenlik hakkımızdır'

"AB söz konusu olunca 'terör içeriklerinin kaldırılması' demokratik ama 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' söz konusu olunca baskıcılık öyle mi? Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz."

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