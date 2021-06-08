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Muhtar koronavirüsten öldü eşi seçimi kazanarak emaneti devraldı

Muhtar koronavirüsten öldü eşi seçimi kazanarak emaneti devraldı

İstanbul Anadolu Kavağı’nın muhtarı Serdar Lüleburgaz Kovid-19 nedeniyle 7 Nisan’da hayatını kaybetti. Önceki gün yapılan seçimde, eşi Sevim Lüleburgaz yeni muhtar oldu

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İstanbul'un turistik mahallesi Anadolu Kavağı'nın sevilen muhtarı Serdar Lüleburgaz (58) koronavirüs nedeniyle 7 Nisan'da yaşama veda edince önceki gün yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. İstanbul'daki 14 mahallede yaşanan muhtarlık seçimi heyecanı Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kavağı Mahallesi'nde de yaşandı. Merhum muhtar Serdar Lüleburgaz'ın eşi Sevim Lüleburgaz, mahalle sakinlerinin isteğiyle Ömer Küçük'e karşı girdiği seçimi 116 oya karşı 464 oyla kazandı.

Sabah gazetesine konuşan iki çocuk annesi yeni muhtar Sevim Lüleburgaz şunları söyledi: "Güzel bir ortamdı. Seçimdeki rakibim Ömer Küçük de beraber doğup büyüdüğümüz, çocukluk arkadaşımız. Sonuçlar açıklandı. Benim açımdan çok duygusal havaydı. Tabii ki seçimi kazanmanın bir gururu vardı. Ama keşke bu olay yaşanmasaydı, bu seçim olmasaydı ve Serdar yine aramızda olsaydı. Seçildikten sonra yaklaşık 40 kişilik bir grup hemen mezarına gittik, anmamızı yaptık. Serdar'ın yapmak isteyip de yapamadığı hiçbir şey olmadı. En son yanan bir ev için uğraşıyordu. Bir kadın komşumuz ve iki yavrusu mağdur olmuştu. O vatandaşımızın evinin yeniden ayağa kalkması için gerekli tüm yardım imkanlarını sağlamıştı. İnşallah ilk iş olarak o anne ile yavrularının yaşayabileceği evi yaptırmak istiyorum."

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