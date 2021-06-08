Salda Gölü'ne hala kanalizasyon akıyor

Salda Gölü'nde millet bahçesi yapım çalışmaları sürerken bölge derneklerinden kanalizasyon sularının hala göle aktığı iddiası geldi.

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BURDUR'un doğal güzelliği Salda Gölü kanalizasyon tehlikesiyle karşı karşıya. Salda Gölü Koruma Derneği, Twitter hesabından görüntü paylaşarak, Salda Köyü’nün kanalizasyon suyunun halen göle akmakta olduğunu söyledi.Dernek’ten yapılan paylaşım şöyle:

Yetkililer Salda Gölü’nün suyunun A kalite, içme suyuna yakın olduğunu söylüyorlar. Ancak Salda Köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor. SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma!

— Salda Gölü Koruma Derneği June 7, 2021

Geçen günlerde göl kıyısından bir açıklama yapan Salda Gölü Koruma BDerneği, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapığı millet bahçesi ile Salda Gölünü koruduğunu açıklamaktadır. Bu doğru değildir. Bakanlık gölü korumak yerine, nasıl ranta çevireceğini düşünmektedir. Bakanlığın amacı gölü korumak olsaydı, millet bahçesinden önce, göl çevresindeki yerleşim yerlerinden göle akmakta olan kanalizasyon sularının, göle gelmesini önlerdi. Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden Yeşilova İlçesi ve Doğanbaba Köyünün kanalizasyon suları topraktan süzülerek, Salda Köyünün kanalizasyonunun suyu da açıktan dereden göle akmaktadır” demişti.

Dernek, Salda Gölü’nün korunması için taleplerini 8 maddede özetlemişti:

1) Salda Gölünde suya girilmesin.

2) Beyaz kumlara basılmasın.

3) Göl çevresindeki yapılaşma durdurulsun. İmar barışı iptal edilsin.

4) Millet bahçesi projesi iptal edilsin.

5) Göl çevresindeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon suları göle akıtılmasın.

6) Salda Gölü bilim insanları için laboratuvar olsun.

7) Salda Gölünden turistik amaçlı yararlanılacaksa, görsel turizm ve fotoğraf turizmi olarak yararlanılsın.

8) Salda Gölü UNESCO Dünya miras listesine alınsın.