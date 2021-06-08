BIST 1.448
DOLAR 8,61
EURO 10,50
ALTIN 524,11
HABER /  GÜNCEL

Salda Gölü'ne hala kanalizasyon akıyor

Salda Gölü'ne hala kanalizasyon akıyor

Salda Gölü'nde millet bahçesi yapım çalışmaları sürerken bölge derneklerinden kanalizasyon sularının hala göle aktığı iddiası geldi.

Abone ol

BURDUR'un doğal güzelliği Salda Gölü kanalizasyon tehlikesiyle karşı karşıya. Salda Gölü Koruma Derneği, Twitter hesabından görüntü paylaşarak, Salda Köyü’nün kanalizasyon suyunun halen göle akmakta olduğunu söyledi.Dernek’ten yapılan paylaşım şöyle:

Yetkililer Salda Gölü’nün suyunun A kalite, içme suyuna yakın olduğunu söylüyorlar. Ancak Salda Köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor. SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma! 

— Salda Gölü Koruma Derneği  June 7, 2021
Geçen günlerde göl kıyısından bir açıklama yapan Salda Gölü Koruma BDerneği, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapığı millet bahçesi ile Salda Gölünü koruduğunu açıklamaktadır. Bu doğru değildir. Bakanlık gölü korumak yerine, nasıl ranta çevireceğini düşünmektedir. Bakanlığın amacı gölü korumak olsaydı, millet bahçesinden önce, göl çevresindeki yerleşim yerlerinden göle akmakta olan kanalizasyon sularının, göle gelmesini önlerdi. Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden Yeşilova İlçesi ve Doğanbaba Köyünün kanalizasyon suları topraktan süzülerek, Salda Köyünün kanalizasyonunun suyu da açıktan dereden göle akmaktadır” demişti.

Dernek, Salda Gölü’nün korunması için taleplerini 8 maddede özetlemişti:

1) Salda Gölünde suya girilmesin.

2) Beyaz kumlara basılmasın.

3) Göl çevresindeki yapılaşma durdurulsun. İmar barışı iptal edilsin.

4) Millet bahçesi projesi iptal edilsin.

5) Göl çevresindeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon suları göle akıtılmasın.

6) Salda Gölü bilim insanları için laboratuvar olsun.

7) Salda Gölünden turistik amaçlı yararlanılacaksa, görsel turizm ve fotoğraf turizmi olarak yararlanılsın.

8) Salda Gölü UNESCO Dünya miras listesine alınsın.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siber Vatan egemenlik hakkımızdır
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Hindistan'da Covid-19'dan kurtulan kara mantara yakalanıyor! Vaka sayısı açıklandı
Thodex mağdurları haciz sırasında! Kaptırılan para nasıl geri alınacak?
Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı kopan parmağı aradılar
Bursa'da dehşet! Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Jens Stoltenberg: NATO Zirvesi'nde Biden ile Çin'i görüşeceğiz
Zonguldak'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Çığlık çığlığa bağırınca...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır
Kanada'da Müslüman aileye korkunç saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti
Yorumlar 2 yorum