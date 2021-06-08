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Kanada Başbakanı Trudeau'dan, Müslümanlara saldırı sonrası 'yanındayız' mesajı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan, Müslümanlara saldırı sonrası 'yanındayız' mesajı

KANADA'da Müslümanların hedef alan araçlı saldırının ardından açıklama yapan Başbakan Trudeau, "İslamofobinin toplumumuzda yeri yok" dedi.

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Kanada’nın London kentinde Müslüman ailenin üzerine araç sürülerek öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere ülkenin önde gelen siyasetçileri, olayı kınayan açıklamalarda bulundu.Trudeau, saldırının ülke gündemine oturmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, haberi duyduğunda dehşete düştüğünü ifade etti.

London'dan gelen haberlerin kendisini sarstığını belirten Trudeau, şunları kaydetti:

"Müslümanlar, yanınıza olduğumuzu bilin'' 
"Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız. London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir.’’

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