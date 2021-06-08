Abdülkadir Selvi yazdı: Akşener tüm hesapları alt üst etti HDP'nin sıcak baktığı seçim formülü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek adayları değerlendirirken, HDP'nin sıcak bakabileceği formülü de açıkladı.

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Abdülkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki belirsizlikleri kaleme aldı. Yazısına "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli. AK Parti ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. Bunu niçin belirtme ihtiyacı hissettim? Çünkü cumhur ittifakında bir cumhurbaşkanı adayı tartışması yaşanmayacak" diye başlayan Selvi, "2023'e giderken muhalefetin önünde önemli belirsizlikler duruyor. Elbette ki seçim sathı mailine girildiğinde bunlar birer birer ortadan kaldırılacak. Ama çok kolay olacağı sanılmasın" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin handikapları

Muhalefetin yaşayabileceği sorunları tek tek anlatan, olası senaryoları kaleme alan Selvi, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek ortak adayların Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyerek, HDP'nin "İmamoğlu formülüne" sıcak baktığını belirtti.

Selvi'nin yazısının devamı şu şekilde:

"Muhalefeti sancılı bir süreç bekliyor. Hemen aklınıza muhalefet ortak aday belirleyecek mi, yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak sorusu gelecek. Ama bence ondan daha önemli bir soru var. O da millet ittifakı devam edecek mi, etmeyecek mi konusu.

1- Baraj yüzde 5'e düşerse

2018 seçimlerinde kurulan ittifaklar yerini korudu. Muhalefetin kurduğu millet ittifakı aradan geçen süre zarfında dağılmadı. Hatta yerel seçimlerde başarılı sonuç almayı bildiler.

Muhalefette ittifakın en önemli tutkalının yüzde 10 seçim barajı olduğu biliniyor. Seçim barajı yüzde 5'e düşürülürse millet ittifakı devam edebilecek mi? Böyle bir risk olmasına rağmen, yerel seçimlerdeki başarının, millet ittifakının 2023 seçimlerinde de devam etmesini sağlayacağını düşünüyorum.

2- Ortak aday

Ortak aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun 2023'e giderken millet ittifakını en çok zorlayacak noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. "Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhalefete bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir" diyen çevrelerin ortak aday lehine Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ikna edeceklerine inanıyorum.

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Ortak aday kim olacak?

İki liderin ortak aday konusunda uzlaşmaya varmaları çok zor görünmüyor. Ancak en önemli sorun ortak adayın kim olacağı. Muhalefet en büyük sancıyı ortak adayı belirlemede yaşayacak.

Ancak Meral Akşener'in "Kiminle alacaksak onunla girelim" önerisi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini avantajlı hale getirirken, cumhurbaşkanı adaylığına istekli olan Kılıçdaroğlu'nun nasıl ikna edileceği önemli bir soru işaretini oluşturuyor.

Partiler aday çıkarırsa...

Eğer ortak aday formülü işlemezse geriye tek seçenek kalıyor o da partilerin ilk tura kendi adaylarıyla çıkmaları. Bu durumda seçim kampanyasında muhalefet hem Erdoğan'la hem de kendi aralarında mücadele edecek.

HDP'nin pozisyonu ne olacak?

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ortak aday önerisini desteklerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin kendi adayını çıkarması önerisi ile hesaplar karıştı.

2023'ün en ciddi sorusu

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayıp Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de "İstanbul Modeli"nin uygulanmasına sıcak bakıyor. Ancak Akşener'in HDP konusundaki itirazı yeni bir durum ortaya çıkardı. 2023 seçimlerinde en önemli soru işaretlerinden birini HDP'nin pozisyonu oluşturacak.

Çetin sınav

2023'e giderken muhalefetin önünde önemli belirsizlikler, Türkiye'nin önünde ise çetin bir sınav duruyor.