İspanyollar peşine düştü! Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ı açıkladı

Barcelona'nın, İtalyan ekibi Milan ile henüz sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı iddia edildi. Öte yandan Milli futbolcu, isminin birlikte geçtiği Galatasaray'la ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

Abone ol

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin bu ay sona erecek olması transfer iddialarını da hareketlendirdi. Kulübü ile henüz mukavele yenilemeyen 27 yaşındaki milli yıldız için Manchester United'ın ardından Barcelona'nın da devreye girdiği iddia edildi.

İspanyol basını, PSG'nin Liverpool forması giyen Wijnaldum için yüklü miktarda teklif yapmasının ardından bu ismi isteyen Barça'nın, Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığını satırlarına taşıdı.

Öte yandan Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmış ve gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti.

Galatasaray mesajı

TV 100'deki VAR odası programında mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" dediği kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray açıklaması büyük heyecan yarattı. Başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni başkanının Hakan Çalhanoğlu için resmi adımları atması bekleniyor. Fatih Terim de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor.