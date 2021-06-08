Hulusi Akar'dan ABD'ye net mesaj: Cin şişeden çıktı

Hulusi Akar, Erdoğan'ın Biden görüşmesi öncesi ABD-Türkiye ilişkilerindeki probleme değindi.

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Savunma Bakanı Hulusi Akar Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ile gerçekleştirdiği söyleşide “Cin şişeden çıktı.” diyerek çarpıcı mesajlar verdi.

Aksaz Deniz Üssü’nde gerçekleştirilen söyleşide Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD ile ilişkilere de değinen Akar ABD ile Türkiye arasındaki ilk problemin YPG’ye verdikleri destek olduğunun altını çizdi.

ABD ile ilk problem ne F-35 ne S-400

Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri paylaşan ve stratejik müttefik olan Türkiye ile ABD arasındaki ilk problem ne F-35 ne S-400; ilk problem YPG. Türkiye ile ABD arasında bir sürü ilişki var: Stratejik ortaklık, müttefiklik, NATO, ikili ilişkiler, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Akdeniz, Kafkasya, Balkanlar... Ortaya attıkları problemler öyle veya böyle çözülür ama çözemeyeceğimiz bir problem var. Bizim milletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bir PKK var. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG var. YPG’ye tırlar, uçaklar dolusu silahlar götürüyor, YPG ile iş birliği yapıyorlar. Israrla ve inatla YPG, PKK değil diyorlar. Biz de bunu kabul etmiyor, “Bu, aklımıza hakaret” diyoruz. PKK eşittir YPG olduğu çok açık. ABD’li müttefiklerimizin anlaması gereken şey, bu konuda kararlıyız. Türkiye’nin kişiliği, kimliği, egemenliği, bağımsızlığı var. 40 seneden beri asil milletimizin başına bela olan terörü bitirmekte kararlıyız.

Cin şişeden çıktı

Savunma sanayiinde cin şişeden çıktı. Artık ‘Yaparsın-yapamazsın’ meselesi bitti, Türkiye olarak yapabileceklerimizin sınırı kalmıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikinde büyük bir inanç, hedef, gayret ortaya çıktı.

Atatürkçülüğümüzü sorgulayamazlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde kurulduğunu, şekillendiğini ve ona göre hareket ettiğini görmemek körlüktür. Bunun sorgulanması abestir. Bakanından, komutanlarına tüm personelinin Atatürkçülüğünü sorgulamak da kimsenin haddi değildir.