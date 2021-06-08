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Bakan Vedat Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

Bakan Vedat Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılıyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirtti. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti. 

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