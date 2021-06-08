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Kastamonu'da doktora şiddet! Valilik: Adli ve idari işlem başlatıldı

Kastamonu'da doktora şiddet! Valilik: Adli ve idari işlem başlatıldı

KASTAMONU Valiliği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kadın doktora fiziki şiddet uygulayan kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde bir kişi tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktora karşı fiziki şiddet uygulandığı hatırlatıldı.

Olayı gerçekleştiren kişi ile ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Amacı insanlığa hizmet olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Başta şiddete uğrayan doktorumuz olmak üzere sağlık çalışanlarımıza geçmiş olun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel, dün hasta yakını F.Y'nin saldırısına uğramıştı. Şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı.

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