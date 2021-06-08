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PKK'dan Peşmerge'ye yeni saldırı! 1 asker öldü

PKK'dan Peşmerge'ye yeni saldırı! 1 asker öldü

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan terör örgütü PKK, yine Duhok'ta bir peşmergeyi öldürdü.

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Terör örgütü PKK, Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırdı.

Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

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